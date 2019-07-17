Орешкин: Проблема в российской экономике из-за закредитованности населения может «взорваться» через два года

Об этом «Эху» сказал министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, сейчас ведомство готовит предложения, чтобы помочь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию из-за кредитов, и постепенно смогли бы из нее выйти. Министр сослался на данные Центробанка. Из них следует, что в четвертом квартале прошлого года треть кредитов были выданы людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода.