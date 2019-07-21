Пять партий проходят в Верховную раду Украины по итогам внеочередных выборов, лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа " с 43,9%, за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 11,5%, на третьем месте партия «Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%, свидетельствуют данные национального exit poll на 18.00 мск, обнародованные в воскресенье.



Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,3%).