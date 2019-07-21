МИД России рекомендует соотечественникам избегать мест массового скопления людей в Гонконге

Сегодня в городе вновь проходит многотысячная акция протеста. По данным дипломатического ведомства, там зафиксированы сбои в работе общественного транспорта. Сообщается, что сегодня протестующие заблокировали отделение полиции, закидали яйцами представительство КНР. Полиция применила против них слезоточивый газ. Протесты в Гонконге не стихают уже больше месяца. Они начались после планов властей принять закон о выдаче жителей города китайским властям и не прекратились после того, как администрация автономии от этих планов отказалась.