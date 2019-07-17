Максим Орешкин: История с появлением загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба» нанесла ущерб имиджу России

История с появлением загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба» нанесла ущерб имиджу России, признают в Минэкономразвития. Как сказал «Эху» глава ведомства Максим Орешкин, в первую очередь это бьет по репутации страны как надежного поставщика энергоносителей. Сейчас принимаются все меры, меняются регламенты и процедуры. По словам министра, тема грязной нефти не обсуждается в рамках переговоров между Москвой и Минском по развитию интеграции двух стран. Ранее из-за инцидента с загрязненным сырьем Белоруссия, германия, Польша и другие страны отказались принимать российское сырье. Поставки возобновились только в середине июня.