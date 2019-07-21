Парламентские выборы завершаются на территории Украины

Уже в ближайшие минуты ожидаются появление первых exit-poll. Между тем результаты одного из исследований — Киевского международного института социологии и Центра экономических и политических исследований имени Разумкова – показывают, что лидирует Партия президента Украины «Слуга народа» — 43% голосов. Кроме того, гарантировали попадание в парламент пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко (по разным опросам 12-14%), партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8-9%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8-9%). По сравнению с прошлыми выборами, в 2014 году, нынешние прошли при низкой явке.