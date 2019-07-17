Глава минэкономразвития: влияние «Брекзита» на российскую экономику минимально

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что влияние соглашения по «Брекзиту» на российскую экономику будет минимальным. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Эта тема не стоит глубокого обсуждения, потому что экономически это не так важно для России и его влияние на российскую экономику минимально. Влияние на уровне сотых, десятых процентов на экономическую динамику», — сказал он.

М.Орешкин добавил, что «Брекзит» влияет на экономику Великобритании и Евросоюза и, таким образом, косвенно и на Россию.

«Если там что-то случится что-то, что полностью отрежет экономические отношения, это ударит по всему миру через глобальный экономический рост. Это и есть канал воздействия на нас, а не прямое влияние на Россию», — отметил он.

По словам М.Орешкина, российская экономика во многом связана с европейской, поэтому ей выгодна сильная экономика Евросоюза.

«Нам на 100% нужна сильная экономика Евросоюза, потому что она будет делать более сильной экономику России», — заявил он.