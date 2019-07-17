Между Минэкономразвития и Центробанком России нет никакого противостояния, заверил министр экономики Максим Орешкин

В интервью «Эху» он сказал, что ведомства ведут публичную дискуссию. В ней помимо сотрудников обеих структур участвует большое количество экспертов. Ранее глава Минэкономразвития предупреждал, что рост потребительского кредитования несет риски рецессии в экономике России. По его мнению, Центробанк создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования. В свою очередь глава надзорного финансового органа Эльвира Набиуллина отвечала, что не видит «пузыря» в розничном кредитовании. Она заверяла, что банк принимает меры для его профилактики.