Правящая коалиция потеряла конституционное большинство в верхней палате парламента Японии

По предварительным данным, Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ получает 56 мест, ее главный союзник партия «Комэйто» — 13 мест. Обе они выступают за изменения конституции страны. Их третий союзник в этом вопросе, партия «Ниппон иссин но кай» получает лишь 8 мест. Премьер-министр Японии открыто выступает за пересмотр девятой статьи конституции, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня его союзники имели возможность инициировать референдум, они не решались приступить к реформе.