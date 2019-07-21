Партия президента Украины, по некоторым данным, набирает около 43% голосов на выборах в парламент

Об этом говорится в национальном экзит-полле, который проводят Киевский международный институт социологии и Центр экономических и политических исследований имени Разумкова. Как пишет издание The Bell, официально экзит-поллы запрещено публиковать до 20:00, однако некоторыми результатами украинские журналисты поделились в соцсетях. Согласно тому же исследованию института социологии, пятипроцентный барьер, кроме партии Зеленского, уверенно преодолевают пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко (по разным опросам 12-14%), партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8-9%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8-9%). В то же время специалисты отмечают, что эти выборы проходят при низкой явке.