Министр экономразвития РФ спрогнозировал «взрыв» российской экономики из-за закредитованности в 2021 году

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин спрогнозировал провал российской экономики от закредитованности населения в 2021 году. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

М.Орешкин отметил, что вскоре в российской экономике может случиться резкая остановка роста кредитования и последующий за ней обвал экономики. Группа людей, которая не может перекредитоваться в силу высокой долговой нагрузки, станет получать отказы и перестанет платить по кредитам. После роста просроченных кредитов менеджеры банков перестанут выдавать новые, что приведет к росту числа просроченных кредитов.

По словам М.Орешкина, рост задолженности населения ежегодно составляет 1,8 трлн рублей и темпы этого роста увеличиваются. По его прогнозам вскоре рост может составить 2,5 трлн рублей, а резкая остановка темпа роста будет означать, что эти 2,5 трлн рублей за короткий период исчезнут из конечного потребительского спроса.

«Мы из +2,5 может перейти в -1. А это 3% ВВП удар по конечному спросу за короткий период времени. Конечно, Центральный банк вряд ли через кредитно-денежную политику быстро сможет компенсировать такой резкий провал. При таком резком падении ЦБ не сможет компенсировать, и экономика точно провалится в рецессию. Наше моделирование показывает, что если ничего не делать и регулирование не менять, этот момент настанет в 2021 году», — сказал он.

М.Орешкин также отметил, что сумма долга по кредитам населения России в настоящий момент – около 8 трлн рублей. Рост долга – 25% в год, таким образом, прирост в год составляет 1,8 трлн рублей прирост. Для трети заемщиков это превышает 60% месячного дохода, отметил министр.

«У нас 150 млн населения, а сумма долга, который есть — порядка 8 трлн рублей. За последний год 1,8 трлн прирост задолженности. Если взять прирост 1,8 и поделить на 150 млн это получится по 10 тыс рублей на каждого человека в стране с детьми и так далее. Но если детей убрать, убрать тех, кто не берет кредиты, то получится несколько десятков тыс рублей задолженность на одного человека», — заметил М.Орешкин.

Минэкономразвития готовит на обсуждение с коллегами в правительстве и в Центральном банке предложения по поводу изменения дальнейшей ситуации.

«Мы готовим предложения по поводу того, что можно сделать, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в тяжелую ситуацию, смогли бы из нее выйти. Безболезненно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Наши оценки — 2021 год — она в любом случае взорвется, мы до 2022 года не дотянем. Так что давайте сейчас ей займемся», — заключил он.