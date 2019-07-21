Один из героев расследования «Медузы» о похоронном бизнесе избавился от активов в России

Это произошло в течение нескольких дней после публикации резонансного материала.

Племянник ставропольского предпринимателя Валериана Мазараки Егор в рекордные сроки избавился от всех восьми принадлежавших ему компаний. 10 июля он продал контрольный пакет строительной компании «Трейдком», на следующий день перестал быть владельцем «Трехгорных бань», а еще несколько дней спустя эта же судьба постигла один из главных активов – доли в московских клубах Soho Family. Большинство этих компаний перешли к Вячеславу Мартыненко и Игорю Нелюбову, которые владели и другими активами семьи Мазараки. Как отмечает «Медуза», молодой бизнесмен начал избавляться от собственности через 10 дней после публикации расследования Ивана Голунова под названием «Кто владеет московскими кладбищами».

Бизнес Мазараки стал вновь обсуждаться после того, как накануне в клубе Arena, входящем в сеть партнеров семьи, избили троих журналистов. Это произошло после того, как у них нашли плакат с митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

По утверждению пострадавших журналистов, в полиции им сказали, что клуб «крышует ФСБ».