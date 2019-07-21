В Москве начался матч второго тура Чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Рубином»

«Динамо» и «Рубин» сыграли в первом туре вничью с одинаковым счетом 1:1, но оттенок у результата был разным. Московский клуб, который этим летом был одним из самых активных на трансферном рынке, не смог переиграть дома тульский «Арсенал», потерявший своих лидеров – Бакаева, Мирзова и Джорджевича. «Рубин», который играл фактически новым составом, свел вничью встречу с «Локомотивом», причем сумел отыграться. Сегодня им предстоит проверить новые возможности в матче между собой. И той и другой командой кстати руководят молодые тренеры – Дмитрий Хохлов и Роман Шаронов. В полдесятого начнется заключительная встреча тура. Действующий чемпион России «Зенит» в гостях играет с «Сочи». Календарь для питерской команды весьма комфортный – первые два тура команда играет с дебютантами. Кроме того, «Сочи» – это бывший «Динамо Санкт-Петербург». В предыдущем туре команда едва не отобрала очки у «Спартака».



Два воскресных матча уже завершились. «Урал» победил «Ахмат» 3-0 и возглавил таблицу, а «Локомотив» переиграл «Тамбов» 2-1.