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19:03, 21 июля 2019

Поезда на линии от Москвы до Петербурга задерживаются из-за проблем на станции

Три поезда «Сапсан», поезда дальнего следования и пригородные поезда задерживаются из-за технической неисправности на станции Санкт–Петербург–Товарный–Московский. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога. Опоздание в пути для пригородных поездов и поездов дальнего следования составляет от десяти минут до часа. Железнодорожники пытаются всё починить. Руководство Октябрьской железной дороги извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства. Найти полные данные по расписанию пассажиры могут на сайте РЖД.



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