Создание единой валюты для России и Белоруссии – это «вопрос совсем дальних сроков» – Орешкин

Создание единой валюты для России и Белоруссии – это «вопрос совсем дальних сроков». Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Единая денежно-кредитная политика в белорусской экономике может привести только к увеличению волатильности того, что там происходит. Поэтому бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит. Мы с нашими белорусскими коллегами эту тему еще не обсуждали. Это вопрос совсем дальних сроков», – сказал М.Орешкин.

При этом министр подчеркнул важность принятия двумя государствами единой валюты для экономических агентов.

«Когда в одной стране ты в одной валюте, в другой стране ты в другой валюте, у тебя всегда есть расходы на конвертацию. Так происходит при любых экспортно-импортных операциях между такими странами: вынь да положь определенный процент для банковской системы, которая этим занимается. При единой валюте таких рисков и издержек не будет», — отметил М.Орешкин.

Вопрос введения единой валюты в Союзном государстве России и Белоруссии обсуждается с 2004 года. Ранее белорусская сторона была согласна на введение российского рубля, однако в марте 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что единой валютой должен быть общий рубль – не белорусский и не российский.