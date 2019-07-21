Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу бывшего сенатора от Калмыкии Левона Чахмахчяна

Он был осужден по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. ЕСПЧ уже направил вопросы российскому правительству, — сказал «Интерфаксу» адвокат бывшего сенатора Анна Ставицкая. В частности, среди них – вопрос о законности прослушивания телефонных переговоров с участием Чахмахчяна. Бывший сенатор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Весной 2011-ого года он был освобожден условно-досрочно. Еще в ходе расследования спецслужбы возбудили уголовное дело о разглашении гостайны против адвоката Чахмахчяна Бориса Кузнецова. Защитник покинул Россию и получил политическое убежище в США.