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18:31, 21 июля 2019

Один из фигурантов расследования Ивана Голунова о похоронном бизнесе избавился от активов в России

Это произошло спустя несколько дней после публикации материала, — пишет интернет-издание «Медуза». Ранее 19-летнему Егору Мазараки принадлежали восемь компаний. Расследование о московском похоронном бизнесе появилось в самом начале этого месяца. Его опубликовали три десятка изданий, как российских, так и иностранных, в том числе и «Эхо Москвы». Сам Иван Голунов был уверен, что его задержание в июне и уголовное преследование по обвинению в продаже наркотиков было заказано одними из фигурантов этого расследования.



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