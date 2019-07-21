России и Белоруссии не нужно спешить с решением вопроса о единой валюте

Этот пункт является завершающим этапом интеграции, — пояснил «Эху Москвы» российский министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, требуется настолько сильная экономическая взаимосвязь, чтобы введение валюты не приводило к серьезным колебаниям. Сейчас, по словам министра, Москва и Минск работают над тем, чтобы предприятия в обеих странах, обеих странах находились в едином политическом пространстве, независимо от их регистрации.