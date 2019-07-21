Посольство Туркменистана в Москве отрицает сообщения о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова

В дипмиссии сказали агентству ТАСС, что это абсолютная ложь. В свою очередь, сайт «Хроника Туркменистана» пишет, что президент республики уже несколько дней не появляется на публике. В то же время, государственная пресса публикует документы от его имени. Как передает агентство Росбалт со ссылкой на представителя туркменской оппозиции, смерть Бердымухамедова могла наступить накануне якобы от острой почечной недостаточности.