В Туркменистане появились неофициальные сообщения о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.

Официальных подтверждений этим сведениям нет, что не мешает слухам активно распространяться в социальных сетях и СМИ на постсоветском пространстве.

Гурбангулы Бердымухамедов, который не появлялся на публике с 5 июля, возможно, мертв. Как следует из сообщения на сайте посольства Туркменистана, накануне в Ашхабаде состоялось XXIX заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Там было зачитано приветственное сообщение президента страны. Но сам он с 15 июля – официально в отпуске. Меж тем, последние дни в телеграм-каналах и связанных с среднеазиатским регионом СМИ появлялись сообщения об экстренном рейсе из Туркменистана в Германию, якобы президент мог быть доставлен на лечение. Днем ранее YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Сайт «Хроники Туркменистана» пишет о серьезном заболевании матери президента. Ему самому 29 июня исполнилось 62 года. О том, что глава республики действительно может быть мертв, рассказал директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. По крайней мере, этого не исключили несколько его источников.

Рубаев добавил, что его заместитель не может дозвониться до посольства Турмкении. По его словам, это признак некой чрезвычайной ситуации, и такую же историю можно было наблюдать при смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Тем временем, новостные сайты свои сообщения о смерти Бердымухамедова удалили. В сети продолжают распространяться сообщения о возможных арестах людей из окружения Бердымухамедова и даже о блокировке его сына Сердара.

Туркмения считается одной из самых информационно закрытых стран. Гурбангулы Бердымухамедов возглавил постсоветскую республику в феврале 2007 года, после смерти Сапармурата Ниязова. предыдущего президента тогда долгое время не подтверждали.

Информацию о гибели президента Туркменистана необходимо тщательно проверять, — сказал «Эху Москвы» эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Он добавил, что пока её нельзя никак подтвердить. Дубнов добавил, что в любом случае смерть главы Туркменистана не привела бы к серьезным изменениям в стране. По словам эксперта, действующий режим всё равно остался бы тем же.