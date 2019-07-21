Футбольный клуб «Спартак» призвал российскую премьер-лигу расследовать действия силовиков против болельщиков команды в Ростове. Инцидент произошел накануне после матча с командой «Ростов». Сотрудники силовых структур могли обойтись без насилия по отношению к невиновным гражданам. Есть другие инструменты борьбы с нарушителями на стадионах, — сказал телеканалу «Звезда» пресс-секретарь ФК Антон Лисин. Антон Лисин добавил, что «Спартак» также требует от премьер-лиги сделать соответствующие выводы, чтобы подобного не повторилось впредь.

Громкий инцидент произошел накануне вечером после матча «Спартака» с «Ростовом», завершившимся вничью со счетом 2:2. Как пишет портал «Чемпионат.com» со ссылкой на очевидца, спартаковские болельщики направились к выходу со стадиона, но их долго не выпускали. Людям пришлось толпиться в душном подтрибунном помещении, через какое-то время часть болельщиков начала толкаться. Затем в массу болельщиков со спины врезались около 40 ОМОНовцев, вооруженные дубинками и электрошокерами, и начали всех расталкивать. Столкновение попало на камеру: там видно, как бойцы в том числе наносят удары упавшему болельщику и тем, кто пытается его поднять.

Стычка продлилась недолго, но болельщикам пришлось ждать еще около 40 минут, чтобы покинуть стадион. В управлении Росгвардии по Ростовской области позднее заявили, что бойцы пресекали нарушение общественного порядка – им удалось задержать людей, которые разжигали файеры и бросали хлопушки. Утверждается, что это было зафиксировано на видео. Этой же версии придерживаются и представители Российской Премьер-Лиги.

Избиения бойцами Росгвардии и полицейскими болельщиков – вопиющий случай непрофессионализма и, возможно, преступление, — сказал «Эху Москвы» член исполкома РФС и депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Лебедев добавил, что с болельщиками нужно разговаривать человеческим языком, а не языком дубинок.

В хаосе после матча Ростов – Спартак виноваты сотрудники стадиона, — сказал «Эху Москвы» спортивный комментатор Василий Уткин. По его словам, они должны были хотя бы объяснить собравшимся причину тех неудобств. Уткин добавил, что если кто-то из болельщиков жег пиротехнические средства, то их можно было найти с помощью видеооборудования, поставленного к чемпионату мира.