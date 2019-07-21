Посетители московского клуба Arena пожаловались на то, что охрана избила их из-за плаката с оппозиционного митинга

Трое посетителей московского клуба Arena пожаловались на то, что охрана избила их из-за плаката с оппозиционного митинга. По словам журналиста Евгения Левковича, при досмотре на входе в его рюкзаке нашли лист формата А4 с написанным в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму лозунгом. После этого одна из пострадавших – Елена Боровская – рассказала, как на них со спины напали сразу десять сотрудников охраны клуба. При этом, говорят пострадавшие, полицейские отказались им помогать. Как пишет интернет-издание Инсайдер, руководство клуба связано с одним из фигурантов расследований Ивана Голунова о столичном похоронном бизнесе. Речь идет о семье Мазараки. Руководство клуба сам инцидент пока не комментировало.