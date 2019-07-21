Российская премьер-лига проверяет обстоятельства инцидента с болельщиками после матча между «Ростовом» и «Спартаком»

Российская премьер-лига проверяет обстоятельства инцидента с болельщиками после матча между клубами «Ростов» и «Спартак». Сами зрители жаловались, что из фанатского сектора московской команды долгое время не выпускали посетителей, после чего бойцы Росгвардии напали на фанатов. Несколько человек пострадали. В управлении Росгвардии по Ростовской области говорят, что сотрудники действовали в рамках закона и пресекли нарушение порядка. Также силовиков поддержали в руководстве премьер-лиги. Однако, «Спартак» осудил действия ОМОНа и потребовал провести разбирательство.