Украинская полиция приняла уже более тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду

Наибольшее число жалоб пришло из Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Возбуждены не менее десяти дел. В Центризбиркоме Украины говорят, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на исход выборов, они не наблюдают.

Эти выборы завершают переход к новому политическому циклу, — сказал «Эху Москвы» профессор политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань. Гарань напомнил, что новая власть раздала множество обещаний и сделала большое количество заявлений, но пока неясно, как это будет реализовываться.