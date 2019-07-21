Российским членам экипажа задержанного властями Ирана танкера «Stena Impero» запрещено покидать борт судна

Как сообщили в посольстве нашей страны в Тегеране, здоровью и жизни моряков ничто не угрожает.

Все остальные моряки, как и трое россиян — электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков и второй механик Юрий Усенко, остаются на транспортном корабле, сообщил пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко. Дипломат рассказал о том, что посольству удалось связаться с главой представительства МИД Ирана в городе Бендер-Аббас. Именно туда был оттранспортирован британский танкер после инцидента в Ормузском проливе. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия в отношении судна, моряки по информации, полученной российским консульством, свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений для них не чинят. Дело в том. что в соответствии с международными нормами мореплавания до завершения соответствующих процедур экипаж не вправе покинуть танкер. Российское посольство остается в контакте с иранскими властями, чтобы установить связи с российскими моряками. Впрочем юридический статус судна вызывает вопросы у его владельцев из компании «Stena Bulk» и властей Британии.

В корпусе стражей Исламской революции заявили, что танкер был задержан и сопровожден до берега для проверки. Власти Ирана утверждают, что «Stena Impero» столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия.