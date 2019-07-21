Футбольный клуб «Спартак» призвал российскую премьер-лигу расследовать действия силовиков на матче с «Ростовом»

Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона и представителями правоохранительных органов, — говорится в заявлении команды. Там признают, что силовики хотели задержать нарушителей, однако, выразили уверенность, что у региональной полиции есть достаточно технические средства для точечного задержания подозреваемого, при котором не требуется блокировать в тесном и душном подтрибунном помещении 2 тысячи человек, — приводит сообщение пресс-службы «Спартака» агентство «Интерфакс». На избиения со стороны бойцов Росгвардии пожаловались ранее болельщики московского клуба. В свою очередь, в управлении Росгвардии говорят, что их сотрудники действовали в рамках закона.