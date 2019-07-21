В Туркмении, по неофициальным данным, скончался президент республики Гурбангулы Бердымухамедов

Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны руководства республики нет. Об этом сообщает агентство Росбалт со ссылкой на слухи, которые циркулируют в социальных сетях, а также на неназванные источники в туркменской оппозиции. По их сведениям, лидер страны мог скончаться еще накануне от острой почечной недостаточности. Бердымухамедов ушел в отпуск еще в начале этой недели. Тем временем, местный сайт «Хроника Туркменистана» еще в июне писал, что чиновникам поручили опровергать слухи о болезни президента.