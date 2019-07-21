Трое россиян, членов экипажа задержанного иранцами танкера, останутся на борту судна

Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — заверили в посольстве России в Тегеране. До завершения проверки по международному морскому праву они не смогут покинуть корабль, — пояснили в дипмиссии. Сейчас дипломаты добиваются связи с задержанными россиянами.

Руководство исламской республики рассказало, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения. Тегеран обвиняет судно в нарушении международных правил.