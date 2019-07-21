Они пресекли нарушения правил поведения болельщиков на стадионе во время матча между командами «Ростов» и «Спартак». Как подчеркнули в ростовском управлении Росгвардии, фанаты одного из клубов зажигали файеры и петарды, несмотря на запреты. Кроме того, один из зрителей матча спровоцировал драку с контроллером-распределителем. За нарушения были задержаны 8 человек.

В свою очередь, футбольные болельщики уже пожаловались в социальных сетях на то, что их избил ОМОН. Они утверждают, что среди пострадавших есть девушки. Очевидцы говорят, что после игры болельщиков «Спартака» долгое время не выпускали со стадиона, а нападение силовиков для них стало неожиданным. Руководство российской премьер-лиги настаивает, что Росгвардия и сотрудники стадиона вели себя корректно.