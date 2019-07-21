Евгений Кафельников введен в Зал теннисной славы

Церемония прошла в американском Ньюпорте. Кафельников, который сейчас является первым вице-президентов российской теннисной федерации, сказал, что до конца жизни будет нести ответственность за то, что оказался в Зале Славы. Евгений стал первым россиянином, который выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде. Это случилось в 1996 году в Париже, на грунтовом чемпионате мира Ролан Гаррос. Этот же турнир он трижды выигрывал в паре. В 1999 году Кафельников стал победителем открытого чемпионата Австралии, а год спустя завоевал титул Олимпийского чемпиона там же, в Сиднее. Кафельников поднимался на верхнюю ступень мирового рейтинга и трижды в составе сборной России побеждал в Кубке Дэвиса.

Также в Зал теннисной славы были включены китайская теннисистка На Ли и француженка Мэри Пирс.