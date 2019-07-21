Египет не считает нужным усиливать меры безопасности в аэропортах

Об этом РИА Новости сказали в управляющей компании воздушных гаваней страны. Так власти отреагировали на решение немецкой авиакомпании Lufthansa временно остановить все полеты в Каир. Все рейсы по этому направлению на следующую неделю также отменила британская British Airways.

В 2015 году авиасообщение с Египтом прервала Россия. Это произошло из-за крушения самолета компании «Каголымавиа» над Синаем. С прошлого года авиасообщение возобновили, но чартерных рейсов пока нет.