Полиция Японии получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии в Киото

Пожар, устроенный злоумышленником, по своим последствиям стал одним из самых трагичных в современной истории островного азиатского государства.

Из-за сильных ожогов 41-летний поджигатель ранее был доставлен в больницу. Жертвами устроенного им пожара стали 34 человека, еще 35 – получили ожоги и попали в больницы. Все произошло в четверг, во время, когда рабочий день только начинался – подозреваемый разлил и поджёг бензин внутри здания. По словам очевидцев, во время задержания мужчина успел сказать, что студия «украла у него сюжет» и что использовал для поджога зажигалку для газовых плит. По информации японских СМИ, подозреваемый не был сотрудником мультипликационной студии Kyoto Animation. Ее директор Хидэаки Хатта в интервью национальной телекомпании NHK рассказал, что работники фирмы не так давно получили электронные письма с угрозами. KyoAni – большая японская аниме-компания с почти сорокалетней историей. Известность ей в середине нулевых принес сериал Air и полнометражные анимационные фильмы «Меланхолия Харуки Судзумии» и «K-On!».

В здании, где был совершен поджог, находилось свыше 70 человек. Среди всех находящихся на тот момент в студии, избежать ожогов и отравления удалось лишь семерым.