Полиция Украины приняла более тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду

Об этом говорится в сообщении ведомства в Фейсбуке. В голосовании участвуют представители 65 партий. Один из главных вопросов — получит ли президентская партия «Слуга народа» более половины мест в парламенте и сможет ли единолично сформировать правительство. За всю историю независимой Украины, еще ни одна партия на выборах не получала более 50% голосов.

С председателем парламента в президентской партии определились. На это место прочат лидера «Слуги народа» Дмитрия Разумкова. Новым премьер-министром Зеленский намерен назначить высококвалифицированного экономиста, который раньше не занимал высоких политических постов. Об этом сказал сам президент Украины. По последним данным Центризбиркома, явка на выборах в Раду составила более 20%.