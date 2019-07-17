Член исполкома РФС обратится в правоохранительные органы по поводу избиения сотрудниками Росгвардии футбольных фанатов

Член исполкома РФС и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев пообещал обратиться в правоохранительные органы, в том числе к главе МВД, по поводу избиения сотрудниками Росгвардии футбольных болельщиков в Ростове-на-Дону. Комментируя инцидент в эфире радиостанции «Эхо Москвы», он назвал применение массового насилия к болельщикам недопустимым.

«Как член комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками, готов отреагировать и обратиться в соответствующие правоохранительные органы, в том числе и к министру внутренних дел. Но для этого мне необходимо обращение со стороны болельщиков чтобы получить факты и объяснения с их стороны о том, как все было на самом деле», — сказал он.

И.Лебедев подчеркнул, что методы работы правоохранительных органов, когда число дубинок равняется числу болельщиков, должны уйти в прошлое. Технические средства наблюдения за стадионом позволяют вычислять нарушителей без вмешательства Росгвардии, добавил он.

Депутат заявил о необходимости проведения разъяснительных бесед с сотрудниками правоохранительных органов по данному вопросу.

«Болельщик прав всегда. Футбол для болельщиков. Болельщик приходит на стадион, чтобы получить праздник от игры, праздник от футбола. Стюарды, полиция, правоохранительные органы, Росгвардия, Омон – это все для обеспечения этого праздника. А когда он омрачается дубинками и уж тем более, когда избивают лежащих людей – что это за праздник?», — заключил И.Лебедев.

Кроме того, он отметил, что применение насилия по отношению к футбольным болельщикам может также стать для Росгвардии политической ошибкой.

«Мы видим большую волну протестов по стране людей недовольных выборами. Если к ним присоединится волна протестов со стороны болельщиков, поверьте, Омону будет тяжело сохранить правопорядок. Я считаю, что с болельщиками можно и нужно разговаривать человеческим языком, а не языком полицейских дубинок», — сказал он.

В Ростове-на-Дону после матча Ростов – Спартак (2:2) между фанатами московской команды и сотрудниками Росгвардии произошла драка.