Уроженец Дагестана, ранивший ножом в метро двух человек, арестован в Петербурге

Фетулаху Гамдулаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, — сообщает Интерфакс со ссылкой на Объединенную пресс-службу городских судов. Мужчина явился с повинной, но возражал против заключения под стражу. Он объяснял свои действия защитой от нападения.

По данным следствия, инцидент произошел позавчера на станции «Пушкинская». В результате пострадали два гражданина Украины. По некоторым данным, причиной конфликта стало то, что пассажиры в силу проблем со слухом не ответили нападавшему, выходят ли они из вагона.