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Эксклюзив Эха 15:30, 21 июля 2019

Москва и Минск в ближайшее время не планируют введение единой валюты

Об этом в интервью «Эху Москвы» сказал российский министр экономического развития Максим Орешкин. По словам Орешкина, главная цель на ближайшие пару лет – создание единой системы налогов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце прошлого года подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В мае президенты провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.



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