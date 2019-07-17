Москва и Минск в ближайшее время не планируют введение единой валюты

Об этом в интервью «Эху Москвы» сказал российский министр экономического развития Максим Орешкин. По словам Орешкина, главная цель на ближайшие пару лет – создание единой системы налогов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце прошлого года подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В мае президенты провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.