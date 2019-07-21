Жизни и здоровью экипажа британского танкера, задержанного Ираном, ничего не угрожает

Об этом говорится в сообщении российского посольства в исламской республике, распространенном в Твиттере. Вместе с тем, покинуть судно моряки не могут до тех пор, пока Тегеран не завершит проверку действий экипажа. Ранее корабль обвиняли в столкновении с рыболовецким судном, и именно этим мотивировали задержание. Впрочем, позже представитель Совета стражей конституции признал, что захват танкера стал ответом на задержание иранского судна в Гибралтаре.