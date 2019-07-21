Европейские авиакомпании British Airways и Lufthansa из-за соображений безопасности прекратили полеты в Каир

Однако немецкий авиаперевозчик сегодня возобновил сообщения с египетской столицей.

В субботу Lufthansa без подробных объяснений прекратила все рейсы в Каир. Официальный представитель авиакомпании и в воскресенье не прокомментировал это решение, упомянув лишь некие «соображения безопасности». Однако он подчеркнул, что главный немецкий летный концерн снова начнет выполнять два регулярных рейса из аэропорта Франкфурт-на-Майне и один из аэропорта Мюнхен.

Авиакомпания British Airways придерживается принятого накануне решения не совершать полеты в Каир, по меньшей мере, в течение семи дней. Лондонский авиаперевозчик сообщил в субботу, что безопасность пассажиров и пилотов обладает приоритетом.

Британское министерство иностранных дел в своих предупреждениях в отношении поездок в Египет указывает на повышенную опасность терактов в летных сообщениях.

Министерство иностранных дел Египта опубликовало на своем веб-сайте лишь частичное предупреждение насчет полетов на север Синайского полуострова, в египетско-израильскую пограничную хону и отдаленные области Сахары.