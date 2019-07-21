Зампреда правительства Сахалинской области уволили после драки в кафе

На своем посту он проработал всего несколько месяцев.

«Членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — считает врио главы Сахалина Валерий Лимаренко. Его слова приводятся на официальном сайте властей региона в сообщении об увольнении Кирилла Поберезного с поста зампреда правительства. Он проработал в этой должности всего 4 месяца, но профессиональный успех политика омрачил инцидент в одном из кафе Южно-Сахалинска. Поберезного уволили из-за драки, которая произошла в заведении под названием «Сохо» в ночь на субботу. На записи с камеры видеонаблюдения кафе видно, как стоящего на столе человека агрессивно сталкивает на пол мужчина в белой рубашке, предположительно, Подберезный. Между ними завязывается потасовка, которую пытаются разнять окружающие. Как сообщало издание Znak.com, замглавы правительства находился в состоянии алкогольного опьянения и приставал к отдыхающим в кафе девушкам, что и послужило поводом для конфликта. После драки его доставили в больницу, но от госпитализации чиновник отказался.

Кирилл Подберезный был назначен зампредом кабмина после победы в кадровом конкурсе «Команда Сахалинской области». Его проводит региональное правительство по поручению губернатора.