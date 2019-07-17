Депутат Госдумы готов обратиться в полицию из-за действий сотрудников ОМОНа, избивших болельщиков «Спартака»

Игорь Лебедев, который также является членом исполкома РФС сказал «Эху», что инцидент, произошедший после матча в Ростове – это вопиющий случай непрофессионализма и, возможно, преступление.

Лебедев добавил, что с болельщиками можно и нужно разговаривать, но человеческим языком, а не при помощи дубинок.

Драка с участием болельщиков и ОМОНа, по словам очевидцев, началась без видимых причин. В Росгвардии утверждают, что конфликт спровоцировали фанаты. Восемь человек задержаны.