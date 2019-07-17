Матери, вышедшие в защиту школы для детей-инвалидов в Кунгуре, не считают свою акцию «публичным мероприятием»

Матери, вышедшие в одинаковых майках в защиту школы для детей-инвалидов в Кунгуре, не считают свою акцию «публичным мероприятием». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила одна из участниц акции Светлана Агапитова.

«Мы просто ходили в толпе в этих футболках. На них нет никакого требования к властям, мы ничего не пропагандировали, мы просто в них вышли. Точно так же, как если бы мы вышли в футболках Adidas или Nike. Ситуация казалась нам совершенно безобидной. Мы не думали, что организовали публичное мероприятие, о котором не уведомили власти», — сказала она.

С.Агапитова подчеркнула, что расценивает жалобу мэра города Сергея Гордеева в прокуратуру как сигнал о том, что родители, отстаивающие права своих детей, неугодны администрации.

Она также добавила, что видит в его обращении недовольство горожанами, которые занимаются социальным активизмом.

«Я являюсь активным общественным деятелем в городе Кунгуре и поднимаю много социально важных проблем. Люди тянутся ко мне, мы стараемся предпринять какие-либо меры по борьбе с тарифами, расселении аварийного жилья, поддержки семей с детьми. В этом обращении есть личная неприязнь Сергея Васильевича ко мне», — подчеркнула С.Агапитова.

В Пермском крае мэр города Кунгура С.Гордеев подал жалобу в прокуратуру на родителей детей-инвалидов, которые пришли на фестиваль «Небесная ярмарка» в одинаковых футболках с надписями «#отстоимшколукунгур», «#ШколуДляДетейОВЗ» и «#ДаешьЗданиеШколеВцентре». Он обвинил их в проведении публичного мероприятия без предварительного согласования с властями.

Ранее здание кунгурской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которое находится в центре города, признали аварийным, а детей решили распределить в разные неспециализированные учебные заведения.