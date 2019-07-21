Футбольный клуб «Спартак» призвал российскую премьер-лигу разобраться во вчерашнем инциденте с болельщиками. После матча с «Ростовом» болельщиков столичной команды долгое время не выпускали из-под трибунного помещения, после чего начался конфликт между фанатами и сотрудниками ОМОН. В пресс-службе «Спартака» выразили возмущение действиями стюардов и силовиков, — сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, ОМОН набросился на людей без видимых причин. В Росгвардии утверждают, что драку спровоцировали болельщики.