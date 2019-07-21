Экипаж самолета, экстренно вернувшегося в российскую столицу, не обнаружил следов задымления во время полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании «Россия». Ранее рейс Москва-Прага был вынужден развернуться из-за срабатывания пожарной сигнализации. Лайнер успешно сел во Внуково. Самолет отстранен от полетов, идет расследование происшествия. Пассажиры рейса в эти минуты должны вылететь в чешскую столицу резервным бортом.