В Гонконге демонстранты оцепили штаб-квартиру полиции

Десятки тысяч местных жителей сегодня вышли на новую антиправительственную акцию, — передает местное телевидение. Маршрут был согласован с властями и проходил мимо правительственных зданий, однако, часть участников акции это правило нарушило.

Недовольство народов в Гонконге продолжит расти, — сказал «Эху» журналист Константин Эггерт.

На фоне протестов ранее глава специального административного округа Китая Кэрри Лэм объявила о решении снять с повестки законопроект об экстрадиции, вызвавший возмущение. Однако, это не остановило массовые волнения.