Британский министр финансов вслед за главой Минюста сообщил о намерении подать в отставку

Филип Хаммонд в интервью телеканалу BBC сказал, что покинет свой пост до смены премьер-министра страны, которая произойдет в середине следующей недели. Ранее об отставке говорил министр юстиции Дэвид Гок. Он объяснил свое решение несогласием с политикой Бориса Джонсона. Экс-глава МИД – главный претендент на пост премьера. Основную претензию со стороны оппонентов вызывает его позиция по поводу Брекзита. Джонсон не исключил, что страна выйдет из ЕС без сделки.