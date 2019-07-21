Драка между футбольными болельщиками и ОМОНом произошла после матча в Ростове-на-Дону

Действия силовиков объяснили операцией по противодействию использованию пиротехники.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» накануне вечером закончился ничьей. После игры болельщиков с трибуны московской команды долго не выпускали. Как рассказал один из очевидцев сайту Championat.com, в толпе начался какой-то конфликт, после чего со спины внезапно ворвались несколько десятков сотрудников ОМОНа — с дубинками, электрошокерами, в шлемах. Они начали расталкивать людей. Часть столкновения попала на видеозапись. На ней видно, как люди сбивают друг друга с ног. Одного упавшего ОМОНец с размаху бьет резиновой дубинкой по спине. Достается и молодому человеку, пытавшегося поднять мужчину.

Между тем, у Российской премьер-лиги своя версия произошедшего. Там пояснили, что некоторые болельщики Спартака в ходе матча использовали пиротехнику, кидали их в стюартов. Поэтому после игры в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей". Заявление РПЛ приводит агентство ТАСС, Потасовка, как отмечается, завязалась из-за того, что другие фанаты пытались отбить задержанных, тогда и был привлечен ОМОН.

Как сообщили власти города, были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.