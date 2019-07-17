Мэр Кунгура в Пермском крае обратился в прокуратуру с жалобой на несогласованную акцию родителей детей-инвалидов

Сергею Гордееву не понравилось то, что они пришли на городское мероприятие в майках с призывом не закрывать спецшколу для детей с ограниченными возможностями. Одна из матерей – Светлана Агапитова – сказала «Эху», что действия мэра вызывают недоумение.

Агапитова добавила, что никакой политический подтекст в свои действия родители не вкладывали, а хотели всего лишь защитить место, в котором учатся их дети.