Член Совфеда: США и Великобритания заинтересованы в эскалации конфликта с Ираном после задержания танкера

США и Великобритания заинтересованы в эскалации конфликта с Ираном после задержания британского танкера в Ормузском проливе. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал член комитета Совета Федерации по международным отношениям Олег Морозов.

«Идет очень большая игра, рассчитанная на то, что градус военного напряжения в этом регионе будет резко повышен. Это станет поводом, чтобы американцы и британцы попытались нарастить там свое военное присутствие и оказать давление на Иран в той или иной, может быть, даже горячей форме и так или иначе втянуть нас в это противостояние», — сказал он.

По словам О.Морозова, Россия поддерживает поиск дипломатического решения этого конфликта и не перерастание его в горячую фазу.

«Для этого будут использованы все средства, в том числе наши контакты с Ираном», — заключил он.

В пятницу британский танкер Stena Impero был задержан иранскими властями в Ормузском проливе. Официальной причиной задержания назвали нарушение международного морского права.