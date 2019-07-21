В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня пройдут 4 мачта второго тура

Каких либо принципиальных или исторически ценных противостояний на сегодня календарем не запланировано. Впрочем, как показали вчерашние матчи, замечательные и полные драматизма сюжеты могут закрутиться и в играх без заведомо яркой вывески. Чего стоит лишь камбек Краснодара, который к перерыву уступал 0-2 Уфе, но сумел вырвать победу.

Первыми сегодня сыграют Урал и Ахмат. Обе команды здесь начали турнир с побед. А вот локомотив после домашней ничьей с Рубином, думается, не пощадит Тамбов.

Казанцы в свою очередь, сыграют в Москве против Динамо. Наконец, завершает программу тура матч в Сочи. Чемпион страны Зенит проверит на прочность еще одного дебютанта.

Вчера матч ЦСКА – Оренбург закончился со счетом 2:1, а Ростов – Спартак сыграли вничью 2:2.