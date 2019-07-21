8 человек задержаны на вчерашнем футбольном матче «Ростов»-"Спартак" за нарушение правопорядка. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росгвардию. После окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона началась давка, в ходе которой, по словам очевидцев, ОМОНовцы начали бить московских болельщиков резиновыми дубинками. Как предположил один из свидетелей произошедшего в разговоре с сайтом «Чемпионат», целью ОМОНа якобы было запугивание людей. Между тем, в Росгвардии утверждают, что драку спровоцировали сами болельщики.