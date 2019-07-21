Гостей московского клуба избила охрана из-за плаката с акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Журналист Евгений Левкович, обозреватель «МБХ медиа» Роман Попков и Елена Боровская пришли в столичный клуб Arena by Soho Family на концерт группы «Пошлая Молли» накануне. На входе во время досмотра охрана нашла у них сложенный плакат с лозунгом «Мы в бешенстве» с митинга в поддержку независимых кандидатов. Листок потребовали выкинуть, а после встречного вопроса – на каком основании? – охранники, человек 10, набросились на гостей. Как рассказала «МБХ медиа» Боровская, их выволокли на улицу, избивая руками и ногами, ее повалили на асфальт и продолжили наносить удары, вырвали клок волос. После нападения пострадавшие обратились в полицию, чтобы написать заявление. Но там, как рассказал Левкович в своем Facebook, им сказали, что ничего не могут сделать, поскольку этот клуб «крышует ФСБ».



Клуб Arena by Soho Family создавала та же команда, что и Soho Rooms, который принадлежит семье Мазараки. Как выяснил журналист «Медузы» Иван Голунов, она связана с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.